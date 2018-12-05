كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 5 دجنبر 2018 07:21 مساءً - بالفيديو.. الإسماعيلي يضرب موعداً مع القطن الكاميروني بأبطال إفريقيا

الإسماعيلي

تأهل فريق الإسماعيلي إلى دور الـ32 في دوري أبطال إفريقيا بالفوز على لو ميساجير نجوزي بطل بوروندي 2-1 في إياب الدور التمهيدي الأول للبطولة.

لتصبح بذلك نتيجة مباراتي الذهاب والعودة 3-1 بعد فوز الإسماعيلي في الذهاب بهدف دون رد، ليضرب الدراويش موعدا مع القطن الكاميروني في دور الـ32 لدوري الأبطال.

بدأ الإسماعيلي المباراة بقوة هجومية وكاد أن يسجل الهدف الأول بتسديدة ميندوجا التي تصدى لها حارس نجوزي قبل أن ترتد للقائد حسني عبد ربه الذي وضعها أعلى المرمى.

وأنقذ الحارس الشاب محمد فوزي هدفا مؤكدا في الدقيقة 30 بعدما تصدى لتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء وأبعدها لركنية.

واستمر ضغط الدراويش وسدد عبد الرحمن مجدي بقوة ولكن حارس الفريق البوروندي استمر في إنقاذ مرماه وأبعد الكرة لركنية جديدة.

وفي الدقيقة 33 ومن الركلة الركنية جاء هدف الإسماعيلي الأول بعد عرضية من نادر رمضان قابلها عماد حمدي برأسية رائعة في الشباك.

وحصل فريق لو ميساجير على ركلة جزاء في الدقيقة 41 ضد طارق طه مدافع الإسماعيلي الذي تلقى البطاقة الصفراء.

واستطاع الفريق البوروندي تسجيل هدف التعادل من ركلة الجزاء عن طريق سيدروك دافي في الدقيقة 42.

ومع بداية الشوط الثاني اندفع الإسماعيلي بقوة للهجوم والضغط على مرمى فريق لو ميساجير في محاولة لتسجيل الهدف الثاني.

ودفع جورفان فييرا المدير الفني للإسماعيلي بكريم بامبو بدلا من لسعد الجزيري لتنشيط هجوم الدراويش.

إلى أن جاء الهدف الثاني للإسماعيلي في الدقيقة 64 عن طريق عبد الرحمن مجدي بعد متابعة رائعة للكرة داخل منطقة الجزاء.

وأجرى فييرا التغيير الثاني والثالث بنزول شكري نجيب ومحمد صادق بدلا من ميندوجا وحسني عبد ربه.

واستمرت سيطرة الدراويش على مجريات اللعب حتى صافرة نهاية المباراة.

ويعد الإسماعيلي الفريق المصري الثاني الذي يلعب في دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2018/2019 مع الأهلي بعدما احتل المركز الثاني في الدوري المصري للموسم الماضي.