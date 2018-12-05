كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 5 دجنبر 2018 07:21 مساءً - أمير مرتضى يكشف صفقات الزمالك ويؤكد: رفضنا لاعب الأهلي

أمير مرتضى منصور

قال أمير مرتضى منصور المشرف العام لفريق الكرة بنادي الزمالك، إن الحديث عن صفقات ناديه خلال الانتقالات الشتوية المقبلة سابق لأوانه، وأن هناك تركيز على المباريات المقبلة للفريق بالدوري والكونفدرالية الإفريقية التى يبدأ الفريق مشواره بها خلال الايام المقبلة.

وأوضح أمير مرتضى، في تصريحات لموقع الأبيض الرسمي، أن تدعيمات الزمالك في يناير ستكون في أضيق الحدود، وفقا لاحتياجات الجهاز الفنى للفريق، في ظل أن الفريق يضم أفضل العناصر المتواجدة في مصر.

وأشار المشرف العام إلى أن صفقات الزمالك الشتوية لن تزيد عن 3 لاعبين فقط، وسيتم الإعلان عنها بعد التعاقد، مؤكدا بأن اغلبية ما يتردد في وسائل الإعلام عن التفاوض مع لاعبين، كلام لا أساس له من الصحة.

وأكد أمير مرتضى، أن صفقات الزمالك سوف تكون مميزة للغاية وعلى قدر طموحات عشاق القلعة البيضاء.

وكشف المشرف العام على فريق الكرة بنادى الزمالك عن أن سياسة الدخول في صراع مع الأهلي لخطف لاعبين والتعاقد معهم، أصبحت غير متواجدة حاليا داخل القلعة البيضاء، مشيرا إلى أن ناديه يبحث عن احتياجاته فقط ولا يدخل في صراعات على لاعبين.

وأوضح أمير أن الزمالك لم يدخل نهائيا في أى مفاوضات مع اللاعب محمد محمود، موضحا أن ماجد سامى رئيس دجلة عرض اللاعب على الزمالك من أجل الحصول على خدماته .

وأشار أمير مرتضى، إلى أن رئيس دجلة كشف له عن مفاوضات الأهلى مع اللاعب محمد محمود وطلب الدخول في مفاوضات لضمه، لكن كان الرفض من جانبنا لعدم الاحتياج له.

وأكد المشرف العام، أن الزمالك يتواجد فيه بمركز محمد محمود كلا من طارق حامد ومحمد حسن ومحمود عبد العزيز، كما أبدى دهشته من محاولات البعض الزج باسم الزمالك في صفقات الأهلي وهو أمر لم يحدث.