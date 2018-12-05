كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 5 دجنبر 2018 07:21 مساءً - مدافع وادي دجلة يؤكد اقترابه من القلعة الحمراء

محمود مرعي

أكد محمود مرعي، مدافع فريق وادي دجلة، أن 48 ساعة تحدد موقفه بشأن الانتقال لصفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وأشار مرعي في تصريحات لبرنامج "المحترف" "المفاوضات مع النادي الأهلي مستمرة، لكنها ليست بشكل رسمي".

وتابع "بالتأكيد أرحب بالانتقال لصفوف النادي الأهلي، أي لاعب يتمنى ارتداء قميص النادي الأهلي".

واختتم "موقفي يتحدد بشأن الانتقال للنادي الأهلي خلال 48 ساعة".

الجدير بالذكر، أن الأهلي سبق وأعلن عن أولى صفقاته الشتوية بالتعاقد مع محمد محمود صانع ألعاب نادي وادي دجلة لمدة 4 مواسم ونصف الموسم.