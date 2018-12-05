كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 5 دجنبر 2018 07:21 مساءً - الحلول المتكاملة للموانئ توقع عقود مشروع تنفيذ ميكنة أعمال ‏مجلس الدولة

الإسكندرية: نسين عبد الرحيم

أقيمت اليوم الأربعاء مراسم توقيع عقد ميكنة أعمال مجلس الدولة المصري ‏بين المستشار احمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة المصري، والمهندسة هالة الشريدى العضو ‏المنتدب لشركة الحلول المتكاملة للموانئ وذلك بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء.

حضر توقيع التعاقد الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية، بصفته ‏رئيس مجلس إدارة شركة الحلول المتكاملة للموانئ، ولفيف من قيادات مجلس الدولة بجمهورية مصر ‏العربية.

ويأتي ذلك بعد أن أسفرت الاجتماعات المتبادلة بين الطرفين عن قيام شركة الحلول المتكاملة للموانئ – ‏شركة مساهمة مصرية - والتي تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات ولها خبرة واسعة في تطبيق ‏نظم الميكنة في الموانئ المصرية والعربية ؛ لتنفيذ مشروع ميكنة جميع إجراءات مجلس الدولة، ونظرا ‏لأهمية المشروع - باعتباره نقلة حضارية وضرورة لا غنى عنها - وضرورة الانتهاء منه في أقرب مدة ‏ممكنة.

حيث يعد مجلس الدولة إحدى جهتي التقاضي في جمهورية مصر العربية، ويختص بكافة ‏المنازعات الإدارية التي تكون الدولة أحد طرفيها، وكذا الفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، بالإضافة ‏إلى اختصاصه بالإفتاء في كافة المسائل القانونية التي تعن لكافة الجهات الإدارية، فضلا عن اختصاصه ‏بمراجعة التشريعات على اختلاف درجاتها قبل إقرارها من البرلمان.‏

وتقوم شركة الحلول المتكاملة للموانئ بموجب العقد بتحويل موقع مجلس الدولة على شبكة الانترنت إلى ‏بوابة معلوماتية الكترونية، إعادة برمجة الموقع بلغة برمجة حديثة وبأسلوب يتضمن كافة أساليب الحماية ‏وجودة وكفاءة الخدمة المقدمة بموقع مجلس الدولة، توفير كافة الخدمات بالموقع الالكتروني بما يحقق ‏الاستخدام الأمثل للموقع مثل (تحميل الملفات – الأخبار – البحث-الاستفسارات والشكوى من العملاء... ‏الخ)‏.

كما تقوم الشركة بإنشاء بوابة الكترونية للنظام ‏Portal‏ حتى يتسنى عملاء مجلس الدولة أن يصلوا إلى ‏الخدمات المتاحة لهم وفقًا لطبيعة عمل وتصنيف كلا منهم من خلال الموقع وضمان واجهة تفاعلية واحدة ‏للمجلس الدولة وأن يستطيع العاملون بمجلس الدولة الوصول إلى المعلومات والخدمات الخاصة بهم وفقًا ‏لتصنيفهم وصلاحياتهم من خلال متصفح الإنترنت لخدمات مجلس الدولة المخصص لهم.‏

ويأتى ذلك إلى جانب تطوير تطبيقات ميكنة أعمال القسم القضائي وتشمل إدارة بيانات المستخدمين ‏والصلاحيات الممنوحة لهم ،تسجيل البيانات الأساسية اللازمة للنظام، تسجيل تشكيل المحاكم والدوائر ‏المختلفة واختصاصاتها، معالجة دورة عمل المحكمة الإدارية العليا، معالجة دورة عمل محكمة القضاء ‏الإداري، معالجة دورة عمل المحاكم الإدارية، معالجة دورة عمل المحاكم التأديبية، معالجة دورة عمل هيئة ‏مفوضى الدولة، معالجة دورة عمل الجمعية العمومية لكل محكمة.

وإنشاء بوابة إلكترونية لمعالجة الدعاوى ‏المختلفة المقدمة من الأفراد والجهات المختلفة، استقبال الدعاوى والطعون المختلفة من الأفراد والجهات ‏المختلفة، إمكانية تحميل المستندات المطلوبة لمراجعة الدعاوى والطعون، خدمة الاستعلام عن موقف ‏الدعاوى والطعون، إنشاء تطبيق للموبايل يتاح للعملاء تحميله لاستقبال إشعارات من النظام بكافة ‏الإجراءات ذات الصلة بالدعاوى والطعون الخاصة بهم على النحو المتفق عليه في الدراسة التحليلية، إنشاء ‏نظام الرسوم والمطالبات القضائية يتيح تعريف الرسوم والمطالبات القضائية المستحقة للدعاوى والطعون ‏المختلفة ومعالجة الحالات المختلفة بطريقة ديناميكية وإصدار الرسوم والمطالبات القضائية آليًا، توفير ‏إمكانية التوقيع الإلكتروني للمستندات.