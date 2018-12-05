كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 5 دجنبر 2018 07:21 مساءً - الحلول المتكاملة للموانئ توقع عقود مشروع تنفيذ ميكنة أعمال مجلس الدولة
الإسكندرية: نسين عبد الرحيم
أقيمت اليوم الأربعاء مراسم توقيع عقد ميكنة أعمال مجلس الدولة المصري بين المستشار احمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة المصري، والمهندسة هالة الشريدى العضو المنتدب لشركة الحلول المتكاملة للموانئ وذلك بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء.
حضر توقيع التعاقد الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة الحلول المتكاملة للموانئ، ولفيف من قيادات مجلس الدولة بجمهورية مصر العربية.
ويأتي ذلك بعد أن أسفرت الاجتماعات المتبادلة بين الطرفين عن قيام شركة الحلول المتكاملة للموانئ – شركة مساهمة مصرية - والتي تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات ولها خبرة واسعة في تطبيق نظم الميكنة في الموانئ المصرية والعربية ؛ لتنفيذ مشروع ميكنة جميع إجراءات مجلس الدولة، ونظرا لأهمية المشروع - باعتباره نقلة حضارية وضرورة لا غنى عنها - وضرورة الانتهاء منه في أقرب مدة ممكنة.
حيث يعد مجلس الدولة إحدى جهتي التقاضي في جمهورية مصر العربية، ويختص بكافة المنازعات الإدارية التي تكون الدولة أحد طرفيها، وكذا الفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، بالإضافة إلى اختصاصه بالإفتاء في كافة المسائل القانونية التي تعن لكافة الجهات الإدارية، فضلا عن اختصاصه بمراجعة التشريعات على اختلاف درجاتها قبل إقرارها من البرلمان.
وتقوم شركة الحلول المتكاملة للموانئ بموجب العقد بتحويل موقع مجلس الدولة على شبكة الانترنت إلى بوابة معلوماتية الكترونية، إعادة برمجة الموقع بلغة برمجة حديثة وبأسلوب يتضمن كافة أساليب الحماية وجودة وكفاءة الخدمة المقدمة بموقع مجلس الدولة، توفير كافة الخدمات بالموقع الالكتروني بما يحقق الاستخدام الأمثل للموقع مثل (تحميل الملفات – الأخبار – البحث-الاستفسارات والشكوى من العملاء... الخ).
كما تقوم الشركة بإنشاء بوابة الكترونية للنظام Portal حتى يتسنى عملاء مجلس الدولة أن يصلوا إلى الخدمات المتاحة لهم وفقًا لطبيعة عمل وتصنيف كلا منهم من خلال الموقع وضمان واجهة تفاعلية واحدة للمجلس الدولة وأن يستطيع العاملون بمجلس الدولة الوصول إلى المعلومات والخدمات الخاصة بهم وفقًا لتصنيفهم وصلاحياتهم من خلال متصفح الإنترنت لخدمات مجلس الدولة المخصص لهم.
ويأتى ذلك إلى جانب تطوير تطبيقات ميكنة أعمال القسم القضائي وتشمل إدارة بيانات المستخدمين والصلاحيات الممنوحة لهم ،تسجيل البيانات الأساسية اللازمة للنظام، تسجيل تشكيل المحاكم والدوائر المختلفة واختصاصاتها، معالجة دورة عمل المحكمة الإدارية العليا، معالجة دورة عمل محكمة القضاء الإداري، معالجة دورة عمل المحاكم الإدارية، معالجة دورة عمل المحاكم التأديبية، معالجة دورة عمل هيئة مفوضى الدولة، معالجة دورة عمل الجمعية العمومية لكل محكمة.
وإنشاء بوابة إلكترونية لمعالجة الدعاوى المختلفة المقدمة من الأفراد والجهات المختلفة، استقبال الدعاوى والطعون المختلفة من الأفراد والجهات المختلفة، إمكانية تحميل المستندات المطلوبة لمراجعة الدعاوى والطعون، خدمة الاستعلام عن موقف الدعاوى والطعون، إنشاء تطبيق للموبايل يتاح للعملاء تحميله لاستقبال إشعارات من النظام بكافة الإجراءات ذات الصلة بالدعاوى والطعون الخاصة بهم على النحو المتفق عليه في الدراسة التحليلية، إنشاء نظام الرسوم والمطالبات القضائية يتيح تعريف الرسوم والمطالبات القضائية المستحقة للدعاوى والطعون المختلفة ومعالجة الحالات المختلفة بطريقة ديناميكية وإصدار الرسوم والمطالبات القضائية آليًا، توفير إمكانية التوقيع الإلكتروني للمستندات.
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