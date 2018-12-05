طريقة عمل شربة العدس خلال 15 دقيقة وبسعرات حرارية قليلة

مع انخفاض درجة الحرارة تلجأ الأمهات إلى المشروبات والمأكولات التي تساعد على تدفئة أطفالها، وأول ما تفكر به هو "حلة العدس" وشوي الذرة في الفرن ليصبح المنزل دافئا.. لكن إذا كانت امرأة عاملة فمن الممكن أن تلغي تلك الفكره لأنها تستهلك كثير من الوقت.

وتقدم لكي "هن"، اليوم، طريقة عمل "حلة العدس"، في أقل من 15 دقيقة.

المكونات:

250 جرام عدس أصفر.

2 حبة جزر كبيرة مبشورة.

2 ثمرة طماطم مقطعة مكعبات.

بصلة كبيرة مقطعة.

2 ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

2 ملعقة كبيرة شعرية.

بصلة مقطعة صغيرة.

الطريقة:

- يسلق العدس مع الخضروات المقطعة ويغطى جيدا ويترك جانبا.

- يحمر البصل حتى يذبل ثم وضع الشعرية مع الاستمرار فى التحمير.

- يضرب العدس في الخلاط الكهربي أو بواسطه "البلندر".

- يصب العدس فوق مزيج الشعرية والبصل، ويضاف إليها الثوم ويقلب جيدا.

- تقلل درجه الحرارة على العدس مع الاستمرار في التقليب حتى تنضج الشعرية.

- من الممكن تحمير أو تحميص قطع من العيش، ويصب فوقها العدس وتصبح فتة عدس، أو تشرب كشوربة، في الحالتين مفيدة وصحية.

- يقدم شوربة العدس مع شرائح البصل والخل والكمون.

- وفي حالة عدم التزامك بنظام غذائي يمكنك وضع مكعب من الذبدة أو ملعقة من السمن البلدي في قالب الشربة قبل صبها بها، حيث أن السعرات الحرارة قى طبق العدس دون استخدام أي مادة دهنية فهي لا تتعدى 400 سعر حراري.

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