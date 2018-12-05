إخلاء سبيل رانيا يُوسف بعد تحقيق استمرّ 4 ساعات!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قررت نيابة استئناف القاهرة إخلاء سبيل الفنانة المصرية رانيا يوسف بعد 4 ساعات من التحقيق معها على خلفية اتهامها بالفعل الفاضح.

وحضر التحقيق مع رانيا، شعبان سعيد المحامي بالنقض والممثل القانوني لنقابة المهن التمثيلية، والفنان أيمن عزب عضو مجلس إدارة النقابة.

وبدأت التحقيقات بمقر النيابة، في غضون الساعة 11 واستمرت ما يقرب من 4 ساعات، وتم مناقشة الفنانة المصرية بشأن البلاغات التي توالت ضدها على خلفية ارتدائها فستانًا مثيرًا للجدل بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وقال البلاغ إن ما قامت به يوسف بظهورها أمام الكاميرات وعدسات المصورين بفستان فاضح أشبه بـ"البيبي دول" أثناء حفل ختام مهرجان القاهره السينمائي الدولي، يعد انتهاكا صارخا للقانون ويعاقب عليه وفقا لنص المواد 278 من قانون العقوبات ـ والمادة 1 والمادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 1961 الخاص بمكافحة الدعارة.

وأضاف البلاغ أن المطالبة بالحريات يقصد بها حرية الفكر والإبداع وحرية الرأي والتعبير وليس حرية العري والتحريض على الفسق والفجور وإغواء الشباب بهذه الأفعال التي تتنافى مع قيم وتقاليد المجتمع.

ومن جانبه، قال المحامي شعبان سعيد دفاع الفنانة رانيا يوسف، في تصريحات له على هامش حضوره التحقيق معها، إن القضية لازالت قيد التحقيق رغم صدور قرار بإخلاء سبيل الممثلة المصرية.

وأوضح: "من المقرر أن تستمع نيابة الاستئناف لأقوال أصحاب البلاغات بعد تنازلهم عنها، ومن ثم تتخدد قرارها بالحفظ من عدمه".