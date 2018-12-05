دراسة مُثيرة للجدل: صاحبات هذا النوع من الأصابع أكثر ميلًا للخيانة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفتْ دراسةٌ حديثةٌ مثيرةٌ للجدل عن وجود علاقة بين طول أصبع السبابة وميل صاحبته لخيانة شريكها.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وجد العلماء أنه كلما كان أصبع السبابة أطول وأصبع البنصر أقصر كانت مستويات الهرمونات الجنسية الأنثوية أعلى في الجنين الذي يتطور إلى سيدة طاغية الأنوثة.

ووفقًا لباحثي جامعة أكسفورد الذين أجروا الدراسة، فإنه وبالإضافة إلى طول الأصابع، ترتبط هذه الزيادة في التعرُّض لهرمونات الأنوثة في الرحم بوضوح معالم الأنوثة، والتي تسهم في عدم ارتياح السيدة في علاقاتها الرومانسية، وكونها أكثر اندفاعًا نظرًا لأنها تجتذب الرجال وتمتلك العديد من الخيارات.

وخلصت الدراسة التي شملت 274 متطوعة إلى أن السيدات اللواتي يمتلكن أصبع سبابة أطول من البنصر في اليد اليسرى هنّ أكثر ميلًا للخيانة، ولكن هذا الأمر لا ينطبق على الرجال.