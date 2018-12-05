"بتحب البيتزا ولا الجنبة؟".. طعامك المفضل يُخبرك بالكثير عن شخصيتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة خالد

للطعام متعة، ولكل منا مذاقه وأكلته المفضلة التي يستمع بها ويسأل عنها على المائدة، لكن هل تعرف أن أطعمتك المفضلة تُخبرك بالكثير عن شخصيتك؟

ولكل نوع طعام معين يدل على صفة معينة ترسم ملامح شخصيتك، نوضحها لكم في الصفحات التالية، وفقًا لموقع "ريدر ديجيست" كالآتي:

1- الجبن والمكرونة

إذا كنت شخصًا مهووسًا بكل أنواع المعكرونة والجبن، فأنت ترغب في البقاء على اتصال بطفولتك، ولديك نظرة حالمة ومثالية للأمور، ما يجعلك تصطدم بصخرة الواقع دائمًا، إضافة تلمس الأعذار للجميع حتى وإن أظهروا العكس.

2- اللحم والبطاطس

إذا كنت تفضل أيًا من اللحم بأنواعه، أو البطاطس المقلية، أو تفضلهم سويًا، فأنت شخص صادق وصريح مع من حولك، ونظرتك إلى العالم واقعية، تمامًا فأنت تؤمن بالخير والشر والجيد والسيء والأسود والأبيض.

3- السوشي

إذا كنت تحب السوشي، إذا هو يعبر عن نمط حياتك المنطلق العفوي، أنت تحب المغامرة، والخوض في تجارب جديد ولا يهمك ما إن كانت تجربة ناجحة أم غير ذلك، كل ما تريده أن تجرب أحاسيس ومذاقات جديدة بالنسبة لك.

4- السلطة

إذا كنت من محبي السلطة بجميع أنواعها وإضافتها، لست فقط شخص ذكي اجتماعيًا وتعتمد الاختيارات التي تخدم مصالحك، مع إضافة بعض المرح، كما أنك شخصية مختلفة وتستطيع مواجهة الجميع باختلافك، إلا أنك شخصية مترددة.

5- الشيكولاتة

كثيرون هم محبو الشكولاتة، فإذا كنت من هؤلاء فهذا يعني أنك رومانسيا وساذجا، وأحد أفلامك المفضلة هو "تيتانك"، كما أنك ربما تكون من الأشخاص الذين يوزعون مشاعر الحب والدفء على الجميع.

6- البيتزا

أنت مرح وتحب المتعة، ولديك عددا كبيرا من الأصدقاء، كما أنك لا تحب التنوع والاختيارات المتعددة، إلا أنك تتسم بالعشوائية والفوضى في تنظيم أمور حياتك واختياراتك.

7- الأيس كريم

أنت هادئ وتحب أن تأخذ قراراتك بتروٍ، كما أن الصبر والعقلانية أهم سماتك، إلا أن طريقة تفكيرك المتمهلة تضيع عليك الكثير من الفرص.

8- المخبوزات

المخبوزات بأنواعها، مثل الفطائر والكيك والحلوى المخبوزة، كلها تشير إلى أنك تحن دائمًا للماضي بأحداثه وأشخاصه، كما أنك تخشي من التجديد ولا تعترف بالموضة أو الصيحات الحديثة، فأنت تؤمن أن الأنسان يجب أن يفعل ما يناسبه ليس ما تمليه على الموضة.

9- الوجبات السريعة

إذا كنت تفكر دائما في تناول الوجبات السريعة مثل البرجر والهوت دوج، فأنت شخص مستقل ولا تحب الاعتماد على أحد، تفضل الوحدة عن مجموعة كبيرة من الأصدقاء غير الأوفياء، وتتسم بالحداثة في كل ما ترتديه وتحمله، تحب التسوق وشراء الملابس خاصة.

10- البطاطس المهروسة

أنت شخص قريب من أشقائك ووالديك، وتسعى دائمًا لقضاء وقت أطول معهم، وربما تقضي قضاء عطلة بصحبتهم، عن الذهاب مع أصدقائك في رحلة.