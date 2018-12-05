كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 5 دجنبر 2018 06:07 مساءً - والدة كيت ميدلتون تتحدث بعد 13 عاماً من الصمت

للمرة الأولى ومنذ بداية علاقة ابنتها والأمير وليام William،أجرت كارول ميدلتون Carole Middleton، والدة الدوقة كيت ميدلتون Kate Middleton مقابلة حصرية مع موقع “The Telegraph” بعد ما يقرب 13 عامًا من التزام الصمت حول حياتها الشخصية وحياة ابنتها.

كشفت كارول، البالغة من العمر 63 عامًا، عن الأسباب التي دفعتها لالتزام صمت طوال تلك الأعوام، حيث قالت إنها أدركت أن من الحكمة عدم التصريح بأي شيء، فهي توَّد عيش حياة طبيعي كأي شخص عادي، وأضافت أنها لم تعد تقرأ ما يُنشر عبر الصحف حول عائلتها.

وأكَّدت أنها لا توَّد أن تكون واحدة من المشاهير، فهؤلاء يحتاجون لأفراد يديرون علاقاتهم العامة ومرافقين.

أما فيما يتعلق بعلاقة ابنتها كيت مع زوجها الأمير وليام، فلم تتطرق للكثير حولهما، لكنها كشفت عن إحساسها بالخوف عندما انضمت ابنتها إلى العائلة المالكة، فقد اعتقدت أنها ستفقد عائلتها، لكن لحسن الحظ أكدت لمحبي العائلة المالكة أنهم قريبون من أي وقت مضى.

وعلى صعيد احتفالات الميلاد، أعربت عن حبها وحماستها لموسم الميلاد؛ باعتبارها مؤسسة شركة تجارية لبيع مستلزمات الحفلات، وكشفت الطريقة التي تُزيِّن فيها منزلها من أجل زيارة أحفادها الملكيين، فهي تمتلك العديد من أشجار عيد ميلاد في كل غرفة، كي تمنح أحفادها الأميرة شارلوت، والأمير جورج والرضيع الجديد لويس الفرصة في تزيين أشجارهم بالطريقة التي يحبونهما.

ويتزامن توقيت المقابلة مع شائعات نشوب خلاف بين ابنتها كيت ودوقة ساسكس ميغان ماركل Meghan Markle، إلّا أن مصدر مُقرَّب من العائلة صرَّح أن تاريخ المقابلة أختير قبلها بمدة كي لا يتصادم مع احتفالات وأحداث ملكية، وقال: “كارول لا تريد أن تتهم بإلهاء أي شيء”.

وأكدت حماة يليام أنها قلقة على عملها، وهذا ما ترغب التركيز عليه في المقابلة.