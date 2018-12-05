كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 5 دجنبر 2018 06:07 مساءً - بشرى للكويتيات - حظر دخول التونسيات والمغربيات واللبنانيات بدون محرم

أوقفت الهيئة العامة للقوى العاملة في دولة الكويت، منح تصاريح عمل للنساء من الجنسيتيْن المغربية والتونسية ما دون الـ40 عامًا، إلا في حال وجود محرم من الأقارب من الدرجة الأولى (أب أو أخ أو زوج)، وذلك بناء على طلب الدولتين، وكذلك السيدات من الجنسية اللبنانية اللواتي يحتجن موافقة أمنية، إضافة إلى المحرم.

وبحسب صحيفة «الراي» الكويتية، كشف مصدر مسئول أن «الهيئة لم تعد تمنح تصاريح عمل للنساء المغربيات والتونسيات اللواتي تقل أعمارهن عن 40 عامًا، إلا في حال وجود قريب لهن من الدرجة الأولى»، موضحًا أن «القرار صادر بالتنسيق بين الكويت وكل من المغرب وتونس تلبية لطلبهما».

ولفت إلى أن «استقدام المغربيات والتونسيات دون الأربعين عامًا، مسموح به فقط كالتحاق بعائل للزوج أو الأب»، بيّن المصدر أن «القرار نفسه ينطبق على اللبنانيات ولكن يضاف إليه أخذ الموافقة الأمنية»، مؤكدًا أن «شرط المحرم لا ينطبق إلا على الجنسيات الثلاث فقط».

وأشار إلى أن الكويت «حريصة على استمرار علاقاتها الوثيقة مع دول العالم كافة، لا سيما الدول العربية ودول الجوار، خصوصًا في ما يتعلق بالتعاون المرتبط بسوق العمل والسياحة، مع الحفاظ على سيادتها وخصوصيتها».