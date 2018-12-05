كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 5 دجنبر 2018 06:07 مساءً - سقوط سفاح النساء بالسويس - جرائم أغرب من الخيال -صور

كشفت الأجهزة الأمنية عن حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى تحت عنوان (سفاح السويس)، حيث تمكنت من ضبط مرتكبى الواقعة المتداولة.

فى إطار الجهود الأمنية المُكثفة لكشف غموض وملابسات واقعة تعدى أحد الأشخاص على المدعوة "أمنية.ج.ا" (20 سنة) مشرفة أتوبيس بإحدى المدارس بالسويس، بسلاح أبيض وإصابتها بجرح قطعى بالكتف الأيمن (لم تقم بالإبلاغ عن الواقعة)، حال سيرها بشارع محمد الرفاعى من شارع أبو بكر الصديق السلام بالسويس، وتداول مواقع التواصل الاجتماعى لتلك الواقعة ووقائع أخرى مشابهة تحت عنوان (سفاح السويس).

تم تشكيل فريق بحث مُكبر برئاسة قطاعى الأمن الوطنى، والأمن العام، بالاشتراك مع ضباط البحث الجنائى بالسويس، لكشف غموض وملابسات تلك الوقائع.

ومن خلال السير فى إجراءات البحث والتحرى أسفرت الجهود إلى أن وراء ارتكابها كلٍ من:

1. "هبة الله.ا.ح"، وشهرتها "شيرين" (30 سنة) مشرفة أتوبيس (بذات مدرسة المجنى عليها)، ومقيمة بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس.

2. "محمد.غ.ع"، وشهرته "محمد التركى" (18 سنة - طالب)، ومقيم بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس.

3. "محمود.م.ا"، وشهرته "أوشا" (18 سنة - عامل) بإحدى شركات الزيوت، ومقيم بدائرة قسم شرطة الأربعين بالسويس.

4. "طه.م.م" وشهرته "طه الشاعر" ، (20 سنة) حاصل على دبلوم، ومقيم بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس.

5. "خالد.خ.م" وشهرته "خالد غاندى" (20 سنة - عامل) ومقيم بدائرة قسم شرطة الأربعين بالسويس.

أكدت التحريات اتفاق المتهمة الأولى مع المتهم الثاني- "تربطهما علاقة" - بالتعدى على المجنى عليها، انتقاماً منها لوجود خلافات بينهما، وذلك مقابل مبلغ مالى 5 آلاف جنيه، وقامت بتزويده بمعلومات خط سيرها وتحديدها له، واتفقت معه على تهديدها من خلال الاتصال على هاتفها المحمول عدة مرات من شريحة تليفون "محددة" لصرف انتبهاها عن تحديده.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكورين بعدة مأمورية أسفرت عن ضبطهم، كما تم ضبط دراجتين ناريتين ومشرط طبى ومطواة "قرن غزال" وشفرة حلاقة وعدد من الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين.

بمواجهتهم اعترف الثانى بقيامه بتجهيز "دراجة بخارية" المملوكة للمتهم الثالث، ومشرط طبى تحصل عليه من مخلفات إحدى المستشفيات، وقام بوضعه بين إصبعيه وتثبيته بشريط لاصق والتعدى على المجنى عليها وإحداث إصابتها، وأضاف بقيام المتهمة الأولى بالاتفاق معه لتهديد المجنى عليها بالاتصال على هاتفها المحمول من "الشريحة" سالفة الذكر.

وأثناء الفحص تبين قيام المذكور بالاتفاق مع باقى المتهمين الثالث حتى السادس على ارتكاب وقائع أخرى لإثارة الفزع والرعب لدى الفتيات والأهالى بمدينة السويس لصرف الأنظار عنه.

قام المتهم الثانى والثالث بتنفيذ باقى الوقائع مستخدمين فى ذلك الدراجتين الناريتين، وقام باقى المتهمين بمراقبة الطريق لهما حال التنفيذ للحيلولة دون ضبطهما، وأنهم قاموا بإصابة الفتيات بمدينة السويس فى أماكن وتوقيتات مختلفة لمحاولة صرف الأنظار عنهم.

كما اعترف باقى المتهمين بالاشتراك فى ارتكاب تلك الوقائع وصحة ما قرره المتهم (الثانى).

وتبين خلال الفحص قيام أربعة فتيات وسيدة بالإبلاغ بأقسام (السويس - الأربعين – عتاقة) ببلاغات كاذبة بذات المضمون لأسباب مختلفة، واعترفوا بعدم صحتها، وبعرضهم على النيابة العامة قررت إخلاء سبيلهم.

وبعرض المتهمين من الأول إلى السادس على النيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.

