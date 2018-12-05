كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 5 دجنبر 2018 06:07 مساءً - ختام دورة تدريب شباب الصحفيين الاقتصاديين بالمعهد المصرفي برعاية محافظ البنك المركزي

صورة جماعية لشباب الصحفيين الاقتصادييين بعد ختام الدورة

كتب: طارق بكار

إنتهت أمس الثلاثاء دورة تدريب شباب الصحفيين الإقتصاديين، والتى عقدت على مدار 3 أسابيع بالمعهد المصرفي المصري، الذراع التثقيفي للبنك المركزي، برعاية طارق عامر محافظ البنك.

وشارك في الدورة عدد من شباب الصحفيين الإقتصاديين، من مختلف الصحف والمواقع المصرية، وحاضر فيها نخبة متميزة من المحاضرين والمسئولين بالمعهد المصرفي والبنك المركزي ووزارة المالية وكلية الإعلام جامعة القاهرة، وعلى رأسهم الدكتورة نجلاء نزهي، مستشار محافظ البنك المركزي للشئون الافريقية والمشرف على قطاع البحوث الاقتصادية، والدكتورة علا الخواجة، مدير البحوث والتوعية بالمعهد المصرفى المصري، بإشراف الدكتورة غادة عبد الهادي قنديل، وكيل محافظ البنك المركزي لشؤون الإتصال المؤسسي، والكاتب الصحفي محمد حماد، الامين العام لشعبة المحررين الإقتصاديين بنقابة الصحفيين.

وشهدت الدورة، محاضرات متميزة لتدريب الصحفيين على قراءة بيانات البنك المركزي بخصوص ميزان المدفوعات، والسياسة النقدية، والموازنة العامة للدولة والتى أعدتها وزارة المالية، ومحاضرة في التنمية البشرية، وأخرى حول الصحافة الإقتصادية وتطورها ومفاهيم حول عمل "الإنفوجراف".

وقام القائمون على الدورة، امس الثلاثاء، بتوزيع شهادات اجتياز الدورة على الصحفيين، وتم الإتفاق على عقد لقاء لاحق لبحث عقد دورات أخرى، بتوصيات لشباب الصحفيين حول محورها.