كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 5 دجنبر 2018 06:07 مساءً - حساسين يهنئ "التعليم" بفوزها بجائزة تحدي الأمية بقمة المعرفة بدبي

تقدم الدكتور سعيد حساسين رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي بمجلس النواب بالتهنئة، للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بعد فوز وزارة التربية والتعليم بجائزة تحدي الأمية عن فئة الحكومات خلال انعقاد قمة المعرفة 2018، والتي تعقد على مدار يومين بمدينة دبي، وقام بتسليمها الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي، وتسلمها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

وقال حساسين، في بيان أصدره اليوم، أن وزارة التربية والتعليم تستحق هذه الجائزة بعد الجهود الكبيرة التي بذلها الدكتور طارق شوقي لتحديث وتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي في مصر، معربا عن ثقته التامة في قدرة ونجاح الوزير طارق شوقي على تحقيق حلمه في مشروعه الإصلاحي للنظام التعليمي المصري بعد أن حظى بتأييد مجتمعي كبير من مصر بجميع مؤسساتها وشعبها العظيم.

تجدر الإشارة إلى أن هذه القمة تعقد على مدار يومين في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار "الشباب... ومستقبل اقتصاد المعرفة" تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبتوجيهات الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.