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الممثل التركي ​أركان بيتيكايا يثير الغضب بإساءته للأمير محمد

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كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 5 دجنبر 2018 06:07 مساءً - الممثل التركي ​أركان بيتيكايا يثير الغضب بإساءته للأمير محمد


الممثل التركي ​أركان بيتيكايا يثير الغضب بإساءته للأمير محمد



غضب كبير وهجوم حاد من قبل الجمهور السعودي على بطل مسلسل “حطام” الممثل التركي ​أركان بيتيكايا​ بسبب إساءته لولي العهد السعودي الأمير ​​.

وجاء ذلك بعد أن نشر بيتيكايا عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو من لقاء بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخراً وعلّق عليه بالقول:” عدو صديقي كان صديقاً لي، لو كان عدو عدوي صديقي، إذاً من هو عدو صديقي، ماذا أقول غير ذلك”؟

وأعرب الكثير من المتابعين السعوديين عن إستيائهم من تصرف بيتيكايا هذا، وطالبوا إدارة الموقع بإلغاء حسابه ولهذا قامت الإدارة بحذف الفيديو من على صفحة بيتيكايا.


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