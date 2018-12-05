كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 5 دجنبر 2018 06:07 مساءً - الممثل السوري مهند قطيش يتعرض لحادث سير خطير
حادث سير خطير تعرض له الممثل والمخرج السوري مهند قطيش أصيب على اثره برضوض.
وعلّقت إبنته جودي من طليقته الممثلة قمر خلف على هذا الحادث مطمئنةً الجمهورعلى صحّة والدها، وذلك عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي حيث قالت:” الحمدالله على السلامة يا أغلى من روحي… لكل مين عم يطمن (يطمئن) على بابا، بابا صار منيح (بخير) الحمدالله و بخير بعتذر (أعتذر) اذا ما قدرت رد على حد”.
وبدوره صديقه الممثل خالد القيش، نشر صوراً لسيارة قطيش بعد الحادث، متمنياً له الشفاء العاجل، وقال: “الصديق مهند قطيش تعرض لحادث سيارة وهو الآن بحالة جيدة جداً”، فيما أظهرت الصور إصابة السيارة بأضرار بالغة”.
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