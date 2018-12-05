كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 5 دجنبر 2018 06:07 مساءً - الممثل السوري مهند قطيش يتعرض لحادث سير خطير

حادث سير خطير تعرض له الممثل والمخرج السوري ​مهند قطيش​ أصيب على اثره برضوض.

وعلّقت إبنته جودي من طليقته الممثلة قمر خلف على هذا الحادث مطمئنةً الجمهورعلى صحّة والدها، وذلك عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي حيث قالت:” الحمدالله على السلامة يا أغلى من روحي… لكل مين عم يطمن (يطمئن) على بابا، بابا صار منيح (بخير) الحمدالله و بخير بعتذر (أعتذر) اذا ما قدرت رد على حد”.

وبدوره صديقه الممثل خالد القيش، نشر صوراً لسيارة قطيش بعد الحادث، متمنياً له الشفاء العاجل، وقال: “الصديق مهند قطيش تعرض لحادث سيارة وهو الآن بحالة جيدة جداً”، فيما أظهرت الصور إصابة السيارة بأضرار بالغة”.