ضبط عارضة أزياء تشيكية لمحاولتها تهريب مخدرات.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ألقت السلطات الباكستانية القبض على عارضة الأزياء التشيكية تيريزا هالسكوفا، لمحاولتها تهريب كمية كبيرة من المخدرات.

عارضة الأزياء الحسناء القادمة من جمهورية التشيك، تحولت إلى حديث العالم بعد أن اتهمتها السلطات الباكستانية بمحاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات.

السلطات الباكستانية أفادت بأنه تم إلقاء القبض على عارضة الأزياء التشيكية تيريزا هالسكوفا البالغة من العمر 22عامًا، قبل عدة أشهر بعد محاولتها لتهريب كميات من الهيروين تبلغ قيمتها أكثر من مليون دولار، على متن رحلة متجهة إلى أيرلندا من مطار لاهور بباكستان.. مشيرة إلى أن نحو 9 كيلوجرامات من المخدرات كانت مخبأة في تماثيل صغيرة موضوعة في حقيبتها.

تيريزا هالسكوفا، دخلت في نوبة بكاء، بعدما علمت خلال الجلسة بأنه جرى تأجيل المحاكمة مرة أخرى، مشيرة الى أنها زارت باكستان من أجل المشاركة في عروض أزياء، وأنها لا تعرف كيف وصل الهيروين إلى حقيبتها، وقالت إن التماثيل كانت هدايا تلقتها أثناء الزيارة.

وفي حال إدانتها، فإن تيريزا قد تواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 10 سنوات في باكستان، التي تطبق عقوبة الإعدام على الذين تضبط معهم كميات تصل إلى 10 كيلوجرامات من المخدرات.