نسرين أمين بـ"المايو" على شواطئ تايلاند: "في ديسمبر"

شاركت الفنانة نسرين أمين، جمهورها بصورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "أمين" مرتدية "مايوه"، على إحدى شواطئ تايلاند، مُعلقة: "في شهر ديسمبر".

وتفاعل العديد من جماهيرها مع إطلالتها.

وكانت نسرين تألقت مؤخرًا في حفل ختام الدورة الـ40 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بفستان "سيلفر" مرصع بالأستراس، بتوقيع المصمم اللبناني وليد عاكش.

يذكر أن نسرين أمين ولدت في مدينة القاهرة عام 1984، وتخرجت في الثانوية العامة، ثم درست الفنون التطبيقية قسم دعاية وإعلان في جامعة حلوان، ومن ثم انتسبت إلى "استوديو الممثل" وورش التمثيل.

حتى اكتشفها المخرج يسري نصرالله، وقدمها في فيلم "احكي يا شهرزاد" مع الفنانة منى زكي عام 2009.

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