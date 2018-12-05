حيلة بسيطة لتثبيت الشعر "الكيرلي".. تعرّفي عليها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يعد عدم الثبات هو المشكلة الأبرز التي تواجه الكثيرات منا عندما يتعلق الأمر بتسريحات الشعر، وخاصة عند اعتماد خصلات ويفي أو كيرلي، وفي تلك الحالة يكون السبراي المُثبت هو أول ما يخطر على البال لحل تلك المشكلة.

وفي حين أن لسبراي الشعر المُثبت مزاياه الخاصة، لديه بعض العيوب أيضًا، أبرزها ملمسه اللزج على الشعر وما يسببه من جفاف للخصلات، ولكن وفقًا لمجلة "هير" الأيرلندية، هناك بديل آخر قد يفاجئك، وهو الشامبو الجاف.

وعلى الرغم من تنوع منتجات العناية بالشعر، إلا أن الشامبو الجاف أصبح من المنتجات الأساسية ولا غنى عنه في روتين معظم السيدات، إذ يعد هو الحل لمشكلة الشعر الدهني أو غير المغسول، لما يضفيه من انتعاش للخصلات.

لكن بالإضافة إلى ذلك، كشف خبراء التجميل أن الشامبو الجاف هو مفتاح تثبيت خصلات شعرك الكيرلي، وذلك يرجع إلى احتوائه على النشا التي تساعد في ثبات خصلاتك دون التسبب في أي ملمس لزج مزعج، بل تعزز مظهر شعرك الناعم، لذا لا تترددي في استخدامه بتلك الطريقة.