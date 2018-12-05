وفاء الكيلاني تصدم جُمهورها بضيفتها الجديدة.. والمُعلقون: فعلًا "تخاريف"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرضت الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني لهجوم حاد بعد إعلانها عن ضيفة حلقتها المقبلة في برنامج تخاريف وهي الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا"، حيث انتقد الجمهور استضافة الكيلاني لشخصية وهمية وتساءل عدد منهم عن سبب إهمال شخصيات بارزة ومهمة في السياسة والفن من أجل دُمية.

ورأى عدد منهم أن البرنامج فقد قيمته الفنية بهذه الاستضافة والتعامل مع دمية كأنها شخصية حقيقية، وعلق أحد المتابعين بأن البرنامج أصبح بالفعل مُجرد "تخاريف"، وأن هذا الاسم يُناسبه بشكل كبير.

إلا أن تواجد الدمية الشهيرة فاهيتا مع الكيلاني في الحلقة المقبلة حظي بإعجاب جزء من متابعيها والذين توقعوا أن تكون حلقة نارية مميزة.

وأبلة فاهيتا هي دمية وشخصية وهمية قدمها شاب يُدعى حاتم الكاشف والذي حقق نجاحا كبيرا بسبب انتقاده العديد من الأمور في الشارع المصري، كما استطاع تحقيق نجاح كبير جعل قناة مصرية تقوم بتخصيص برنامج خاص له يقوم من خلاله بمحاروة النجوم، والغريب بالأمر أنه وبالرغم من انتقاد فاهيتا للنجوم بطريقة ساخرة وقوية إلا أنهم يتقبلون الأمر برحابة صدر.

ولم يتوقف الأمر عند البرامج فقد شاركت الدمية فاهيتا في عدد من الإعلانات التلفزيونية كما شاركت الموزع الموسيقي حسن الشافعي في كليب "ما يستهلوشي".