نضال الأحمدية تُؤكد طلاق وائل كفوري.. وتقُول "نادين الراسي زوجة مُعنَّفة"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكدت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية خبر طلاق الفنان وائل كفوري من خلال برنامج "تحت السيطرة"، وفجرت الأحمدية مُفاجأة حول زوجة كفوري، إذ قالت إنها سربت معلومات مغلوطة لمجلة الجرس التي تملكها الأحمدية، وأضافت "النسوان مش هينين".

وتحدثت الأحمدية عن المشكلة الأخيرة التي مرت بها الممثلة نادين الراسي مع طليقها جيسكيار أبي نادر بعد قيامه بأخذ ولديها، وأوضحت أن الراسي عانت من التعنيف مدة طويلة وصلت 5 سنوات، وأنها تنازلت عن بيتها وسيارتها للبنك كما أخذ أولادها حتى أنها حاولت الانتحار في إحدى المرات بسبب التعنيف وخسارتها حضانة أولادها.

ومن خلال حديثها عن الراسي كشفت الأحمدية أنها هي أيضًا تعرضت للتعنيف من طليقها ووالد ابنها الوحيد روني، وكشفت أنها لم تتحمل غياب ابنها يومين، وأنها عند طلاقها اشترطت على طليقها بعد انفصالهما أن لا ينجب أبدًا؛ لأنها ترفض أن يكون له شقيق أو شقيقة من أم بصفات مُختلفة عنها.

وفيما إذا كان من الممكن أن تعيش تجربة الارتباط من جديد أجابت الأحمدية أنها لا ترغب بالارتباط؛ لكنها قد تدخل في علاقة من دون ارتباط رسمي.

وفي نهاية الحلقة تحدثت الإعلامية اللبنانية عن حادثة الاغتيال التي تعرضت لها في شهر تموز من عام 2002، مؤكدة أن الفنانة نوال الزغبي وطليقها إيلي ديب هما وراء التحريض على قتلها، بعد تعاونهما مع ضابطين من أجل تنفيذ العملية.