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المطر في القاهرة "دلع" وفي الإسكندرية "زمهرير"

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كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 5 دجنبر 2018 04:51 مساءً - المطر في القاهرة "دلع" وفي الإسكندرية "زمهرير"


المطر في القاهرة



عدسة - البشاير 

وصدقت توقعات هيئة الأرصاد الجوية , وبدأت موجة الأمطار وانخفضت درجات الحرارة , وبدأ الجميع يشعرون بأجواء موسم الشتاء.

لكن الشتاء ليس عادلاً كما هي العادة ..

في الإسكندرية زمهرير .. أمطار غزيرة ولا تهدأ .. بينما في القاهرة .. شوية مطر وكثير من درجات الحرارة المنخفضة.

اتفرج على الصور وتحسس أجواء القاهرة والإسكندرية..


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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