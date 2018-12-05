كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 5 دجنبر 2018 04:51 مساءً - المطر في القاهرة "دلع" وفي الإسكندرية "زمهرير"







عدسة - البشاير وصدقت توقعات هيئة الأرصاد الجوية , وبدأت موجة الأمطار وانخفضت درجات الحرارة , وبدأ الجميع يشعرون بأجواء موسم الشتاء. لكن الشتاء ليس عادلاً كما هي العادة .. في الإسكندرية زمهرير .. أمطار غزيرة ولا تهدأ .. بينما في القاهرة .. شوية مطر وكثير من درجات الحرارة المنخفضة. اتفرج على الصور وتحسس أجواء القاهرة والإسكندرية..

































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