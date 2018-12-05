كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 5 دجنبر 2018 04:51 مساءً - وصول لاعبي الدراويش إلى ملعب الإسماعيلية لمواجهة بطل بوروندي
الإسماعيلي
وصل، منذ قليل، لاعبو فريق النادى الإسماعيلي ولو ميساجير نجوزي بطل بوروندي إلى ملعب "الإسماعيلية"، استعدادا للمباراة المرتقبة بين الفريقين فى تمام الخامسة مساء ضمن فعاليات دور الإياب من الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.
وفور وصولهم حرصت بعثة بطل بوروندي للاطمئنان على أرضية ملعب المباراة، كان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الدراويش بهدف دون رد أحرزه اللاعب طارق طه.
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