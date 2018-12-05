كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 5 دجنبر 2018 04:51 مساءً - غدا.. مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعى
يرأس الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، غدا الخميس، إجتماع الحكومة الأسبوعي لمتابعة عدد من الملفات الإقتصادية والإجتماعية وتقارير الوزراء المختلفة.
وكانت الحكومة قد وافقت في إجتماعها الأخير على معاملة ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع يوم الجمعة الموافق 2 نوفمبر واستهدف حافلة كان يستقلها عدد من الاسر المصرية القبطية في الطريق المؤدى إلى دير الأنبا صموئيل بمحافظة المنيا، معاملة الشهداء، وتفويض وزيرة التضامن الاجتماعي بالصرف حسب كل حالة (وفاة-إصابة).
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