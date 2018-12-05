كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 5 دجنبر 2018 04:51 مساءً - فيديو..تعرف علي المطرب البلجيكى حفيد الفنان محرم فؤاد

يبدو أن الموهبة لا تقف عن جيل واحد فقط، بل تتوارثها الأجيال ، وهو الأمر الذى حدث مع المغني الشاب تامينو، حفيد "صوت النيل" المطرب الراحل محرم فؤاد، الذى رحل عن عالمنا فى عام 2002.

قرر تامينو أن يسير على نهج جده المطرب المصري الراحل "محرم فؤاد" أحد نجوم طرب العصر الذهبي للسينما والموسيقى المصرية في ستينيات القرن الماضي.

ويستعرض صدى البلد أبرز 12 معلومة عن المطرب البلجيكي المصري اللبنانى:

1- اسمه بالكامل تامينو محرم فؤاد، ويبلغ من العمر٢٢ عامًا، له أصول بلجيكية ومصرية ولبنانية، ولكنه مرتبط بالعالم العربي بسبب جده محرم فؤاد، ويعيش في مدينة انتويرب البلجيكية.

2- توفي جده وهو في الخامسة من عمره لذا فهو لا يتذكره، ولكن لديه ألبوماته الغنائية وغالبًا ما يستمع إليها عندما يكون في المنزل، ويفضل حفلاته لأن صوت محرم فؤاد فيها استثنائيًا بحسب قوله.

3- وقع عقدا لتوزيع أعماله مع شركة بريطانية مستقلة، و أطلق ألبومه الغنائي الأول تحت عنوان (أمير ) خلال الصيف الماضي.

4-أثارت أول أغنيات الألبوم (حبيبي الأبدي) مقارنات مع المغنيين الشهيرين جيف بوكلي و توم يورك، ونال صوت تامينو الثناء على نحوٍ خاص نظرًا لتنوع وتعدد طبقاته.

5- اكتشف تامينو عن أصل اسمه، وهو اسم بطل أوبرا موتسارت الشهيرة "الناي السحري"،وكان يغني في المنزل بعد عودته من المدرسة وقبل أن يسجل نفسه لدراسة الموسيقى في أمستردام في سن السابعة عشرة.

6- يجمع تامينو بين نشأته الغربية وأصوله الشرق أوسطية، واختار أن يغني باللغة الإنجليزية وليس الفرنسية أو الألمانية ولا حتى العربية، ما يمنحه صوتا متفردا.

7- استخدم فرقة من بروكسل أعضاؤها من اللاجئين من العراق وسورية لمرافقته في الأغنيات التي ضمنها ألبومه، أمثال: "لعل الشمس تشرق" و"هكذا يمضي الأمر".

8- ليس الفنان الوحيد الذي يمزج بين الموسيقى الشرق أوسطية والغربية، فهناك أيضا فرقة الدبكة الفلسطينية-الأردنية "السبعة وأربعين" او بالإنجليزية "47 Soul " التي بيعت جميع تذاكر عرضها في مقهى الجاز بلندن في وقتٍ سابق هذا العام.

9- يسعى إلى استحضار الزخم نفسه في الأداء الحي الذي يقدمه ويصفه بأنه "روحاني جدًا، ويقول "عليك أن تستسلم له من أجل أن تصل إلى جوهره. يستثمر الناس في الموسيقى وثمة نوع من تبادل الطاقة بين الموسيقيين والجمهور. إنها تجربة مثيرة".

10- اكتسب المغني الشاب معجبًا مشهورًا هو العازف كولين جرينوود، الذي التقاه بعد أحد عروضه في مدينة انتويرب، وعن هذا يقول تامينو:" لقد قام بعزف مقاطع من إحدى الأغنيات. عزف أحد مقاطع الطبقة العميقة بشكلٍ جميل".

11- قدم تامينو حفلا موسيقيا في لندن في الثالث من ديسمبر الجاري، وكان قد جاب أوروبا كثيرًا لتقديم عروضه إلا أنه يؤثر التريث بشأن الغناء في مصر بسبب تهيبه من الغناء في أرض أجداده.

12- يخطط لحفلات في لبنان والمغرب، ولكن مصر بالنسبة له هي خطوة كبيرة بسبب جده ورغبته في أن يكون على أتم الإستعداد.