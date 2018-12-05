إطلاق كتاب اللاجئة السورية "يسرا مارديني" في المؤتمر السابع لـ"المرأة العربية"

تعقد منظمة المرأة العربية، مؤتمرا صحفيا خاص بالمؤتمر السابع للمؤسسة، بعنوان "التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز قيم السلام والعدالة والمواطنة"، بسلطنة عمان يومي 18 و19 ديسمبر 2018.

وتعرض الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، نبذة تعريفية عن المؤتمر ورسالته وأهدافه ومحاوره والأبحاث التي تناقش به حول قضايا التمكين الاقتصادي والاجتماعي وموقف المرأة العربية منه.

ويتزامن مع المؤتمر الصحفي إطلاق كتاب "يسرا مارديني" الذي يتناول قصة كفاح وصمود البطلة اللاجئة السورية يسرا مارديني.

ومن المقرر أن يحضر اللقاء عدد من السفراء العرب والمندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية وعدد من المفكرين وكبار الكتاب والشخصيات العامة بالدول العربية.

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