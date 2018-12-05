سما المصري تهاجم صاحبة دعوة خلع الحجاب: "المجد لحطب جهنم.. هنتقابل كلنا هناك"

هاجمت الراقصة الاستعراضية سما المصري، الدكتورة دينا أنور، صاحبة مبادرة "البسي فستانك"، بعد دعوتها الفتيات اللاتي نزعن حجابهن أو نقابهن للخضوع إلى جلسة تصوير بعنوان "المحاربات".

وأعربت المصري عن استيائها من مضمون الدعوة التي أطلقتها أنور، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، قائلة: "المجد لحطب جهنم كلنا هنتقابل هناك بإذن الله على اللي إحنا بنعمله ده، الولية دي إتجننت ياجدعان وشكلها ضاربة استروكس بس نوع فخيم أوي، دي بتقول المجد لخالعات الحجاب ومسمياهم المحاربات بدل ما تدعيلهم بالهداية والرجوع عن خلع الحجاب".

واستشهدت المصري، بالخبر عن طريق صورة البانر الخاص بجريدة "الوطن"، والذي نشرته على صفحتها بموقع "إنستجرام"، مضيفة: "أنا مش محجبة أه بس مش معنى كده إني أشجع على قلعه".

وسخرت المصري من دعوة أنور لجلسة تصوير لـ"خالعات الحجاب"، قائلة: "طب ما نعمل دعوة لإزالة المكياج كده ونشوفك هتطلعي فوزي ولا فوزية".

وكانت الدكتورة دينا أنور دعت الفتيات اللاتي نزعن حجابهن أو نقابهن للخضوع إلى جلسة تصوير بعنوان "المحاربات"، وكتبت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أرجو من خالعات الحجاب أو النقاب اللواتي قررن تشريفي بالانضمام لتصوير غلاف كتابي الجديد (خالعات الحجاب والنقاب.. الثورة الصامتة)، التواصل معي للضرورة، حيث تم تحديد موعد التقاط الصورة الأسبوع المقبل".

وتابعت: "الصورة ستكون جماعية تعبيرية غير مظهرة للملامح والتفاصيل الشخصية، وربما نربح بها جائزة صورة العام كأول صورة جماعية حقيقية تعبر عن سعادة المرأة بخلع الحجاب والنقاب، في انتظاركن أيتها المحاربات".

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