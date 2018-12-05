رانيا يوسف تنشر بيانا جديدا عبر "إنستجرام".. وتغلق تعليقات المتابعين

شاركت الفنانة رانيا يوسف، متابعيها، عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بأنه قد تم إخلاء سبيلها من النيابة بعد تحقيق دام 4 ساعات.

ونشرت رانيا تعليقها عبر صفحتها قائلة: "بيان إعلامي.. يعلن المكتب الإعلامي للفنانة رانيا يوسف أنه تم إخلاء سبيل رانيا يوسف منذ قليل بضمان محل إقامتها، بعد تحقيق استمر 4 ساعات داخل مكتب النائب العام.. ومازال التحقيق مستمر"، وأغلقت رانيا التعليقات على بيانها الإعلامي.

وكانت نيابة استئناف القاهرة، قررت إخلاء سبيل الفنانة رانيا يوسف بعد سماع أقوالها في البلاغات المقدمة ضدها، بشأن ارتدائها فستانًا مثيرًا في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي.

واستمر التحقيق مع "رانيا" نحو 4 ساعات، وذلك في حضور شعبان سعيد المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية ومحاميها الشخصي، وأيمن عزب عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية.

وكانت الفنانة رانيا يوسف أثارت الجدل الشديد بسبب صورها في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الخميس الماضي، ظهرت من خلالها، مرتدية فستانا شبه عارٍ يظهر أجزاء حساسة من جسدها.

ومع تزايد حالات الغضب والهجوم ضد إطلالتها، ورفع دعاوى قضائية ضدها، أصدرت رانيا يوسف بيانا تعتذر فيه عن الفستان المثير وقالت فيه: "احتراما لمشاعر كل أسرة مصرية أغضبها الفستان الذي ارتديته في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أود أن أؤكد أنني لم أكن أقصد الظهور بشكل يثير حفيظة وغضب الكثيرين ممن اعتبروا الفستان غير لائق..".

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