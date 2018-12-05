بالفيديو| بلقيس تهدي زوجها أغنيتها الجديدة "شوف لي حل"

قالت الفنانة الإماراتية بلقيس، إن أغنيتها الجديدة "شوف لي حل"، مهداه إلى زوجها رجل الأعمال السعودي سلطان عبداللطيف.

وأوضحت بلقيس، خلال لقائها في برنامج "إم بي سي ترند": "سلطان كان جالس جنبي وأنا بسمع الأغنية، وقال لي لازم تغنيها وتهديها لي".

أغنية "شوف لي حل" من كلمات محمد الجبوري، وألحان: علي صابر، وتوزيع ميثم علاء الدين، وحققت من طرحها الأيام الماضية ما يزيد عن مليوني مشاهدة.

وعلقت بلقيس على الأغنية، على حسابها على موقع "يوتيوب": "حبايبي أتمنى أن تعجبكم الأغنية اشتغلناها بحب وسعادة، ضحكنا كثير وغنينا كثير وطقينا رقبة كثير في الاستديو".

وكانت "بلقيس" تزوجت من رجل الأعمال السعودي سلطان عبداللطيف في ديسمبر 2016، ووصفت وسائل الإعلام حفل الزفاف، الذي عقد في دبي بـ"الأسطوري"، حيث طلت العروس بفستانين، الأول للمصممة السعودية تيما عابد، الذي تميز بأنه مرصع بالألماس، أما الفستان الثاني كان من تصميم اللبناني نيكولا جبران، في حين يرتدي زوجها الزي السعودي حتى الساعة 12 منتصف الليل، ثم ظهر بذلة رسمية من تصميم "كافالي".

واستقبلت الفنانة الإماراتية بلقيس فتحي مولودها الأول، الذي اختارت له اسم "تركي"، في مدينة جدة بالسعودية، حيث تقيم مع زوجها، في مايو الماضي.

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