رطب وجهك بالفازلين.. هاني الناظر يقدم نصائح لمواجهة برد الشتاء

قام الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بتقديم النصائح لمواجهة برودة الطقس الشديدة خلال هذا الشتاء القارس، منها:

- ضرورة ترطيب الجلد عن طريق دهانه بالفازلين أو أي مرطب.

- ضرورة استخدام "الكوفيات" القطنية لحماية الرقبة والوجه.

- الإكثار من شرب الماء والسوائل الدافئة مثل "القرفة".

- استعمال الماء الدافئ في الاستحمام والوضوء.

- عدم ملامسة الصوف للجلد خاصة اليدين والقدمين وحول الفم.

- عدم الجلوس مباشرة أو بالقرب من المدفأة أو النار.

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