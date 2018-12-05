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صيحة عصابة الرأس تجتاح "إنستغرام".. إليك طُرق ارتدائها!

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محمد أفشكو 0 0

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - مع قرب موسم الأعياد، هناك إكسسوار واحد يبدو أنه سيجتاح منصة "إنستغرام" أكثر من أي شيء آخر، ألا وهو عصبات الرأس، سواء كانت مخملية أو براقة أو كلاسيكية.

وعلى الرغم من أنها ليست جديدة على ساحة الموضة (فقد كان الإكسسوار المفضل لدى أيقونات الموضة أمثال غريس كيلي وبريجيت باردو)، وقد خضع هذا الإكسسوار لعملية إحياء بطريقة عصرية من قبل أشهر المصممين.

وأتت مجموعات ربيع/صيف 2019 غنية بأنماط مختلفة من عصبات الرأس، فقدمتها برادا بنمط الريترو، وديور بنمط المينياليست في حين عرضت سيمون روشا عصبة الرأس بنمط احتفالي.

واحتضنت العديد من المؤثرات هذا الاتجاه، ومؤخرًا أيضا قامت عضوات العائلات الملكية مثل دوقة كامبردج التي اختارت العصابة المخملية لذكرى الأحد، كما ارتدت الأميرة أوجيني عصابة رأس لامعة في حفل زفافها هذا العام.

عصابة الرأس الكلاسيكية

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أظهرت ديور أنه في بعض الأحيان من الجيد إضافة لمسة كلاسيكية على أحدث صيحات الموضة، وعلى مدرجها في باريس لهذا الموسم، خاضت ماريا غراتسيا تشيوري غمار عالم الباليه، ونسقت إطلالاتها الأنثوية مع عصبات الرأس الرقيقة التي تبدو أنيقة وجميلة بطريقة كلاسيكية.

ويمكنك ارتداء هذا النمط من العصابة مع أي شيء من الزي النهاري المريح مثل تي شيرت مع جينز وبوت بكعب عالٍ وسترة دافئة أو مع زي السهرة كفستان وسترة صوفية جميلة.

عصابة الرأس الضخمة

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حجم رأس العصابة لا يقل أهمية عن المادة التي صُنعت منها، وهذا ما أثبتته برادا في عرضها لمجموعة الموسم الحالي، حيث قدمت العصابة مصنوعة من المخمل اللامع المطرز أوالمطبع وبحجم بارز.

يمكنك الاختيار بين ظلال اللون البرتقالي الدافئ او الأزرق، أو يمكنك اختيارها بالظل الأسود الكلاسيكي والذي يضفي لمسة أنيقة على العصابة العريضة وعلى إطلالتك بشكل كامل.

عصابة الرأس البراقة

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ارتدي فستانك البراق الميتاليكي أو المنمق بالترتر ونسقيه مع عصابة رأس لامعة من الدانتيل مزينة بالأزهار الناعمة أو حبات اللؤلؤ والكريستال واجعلي إطلالتك مميزة وأنثوية في موسم الأعياد.

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