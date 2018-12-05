طليقة ماجد المصري تعُود إلى الواجهة بعد خطبة ابنتهما.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلن الفنان ماجد المصري مؤخرًا عن خطوبة ابنته ماهيتاب عبر نشره صورة على حسابه الخاص في "إنستغرام"، والتي تمت خطوبتها في حفل عائلي بسيط بحسب تعليق المصري.

وماهيتاب هي ابنة المصري الكبرى من طليقته المطربة المُعتزلة منى إش إش والتي لم تُحقق شهرة كبيرة ولا يعرفها عدد كبير من الجمهور.

ومن جانبها قامت إش إش بنشر صورة إلى جانب ابنتها العروس مُباركة لها الخطوبة، وانتشرت هذه الصورة بشكل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي وبدأ النشطاء بالبحث عن معلومات خاصة وصور للفنانة المُعتزلة، وتم تداول صور عديدة لها.

يُذكر أن ماجد المصري بدأ مشواره الفني من خلال الغناء، إذ شكل هو وطليقته في بداياته ثنائيا غنائيا كانا يُقدمان فقرات خاصة في الملاهي الليلية، حتى بدأت المشاكل بينهما تتفاقم لينفصل المصري عنها فنيًا وعائليًا بعد إنجابهما ماهيتاب وأحمد.

وكان المصري كشف في وقت سابق ومن خلال مشاركته في ديو المشاهير بأنه يعشق الغناء دون أن يُذكر تجربته مع طليقته ودخوله عالم الفن عن طريق الغناء.

يُشار إلى أن المصري تزوج من رانيا أبو النصر بعد انفصاله عن زوجته وأنجب منها ابنه آدم وابنته داليدا.