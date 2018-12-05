أفضل أنواع كريم الأساس المناسبة للبشرة الجافة

تحتاج البشرة الجافة إلى عناية من النوع الخاص، خاصة عند تطبيق المكياج، لذلك من الضروري اختيار كريم الأساس المناسب لهذا النوع من البشرة، بحيث يؤمن لها التغطية المثالية والإشراق من جهة، ويمنحها الرطوبة اللازمة طوال اليوم من جهة أخرى، مما يحافظ عليها ناعمة وذات مظهر جذاب وخال من الشوائب.

سنقدمّ لك في هذا المقال مجموعة من أفضل أنواع كريم الأساس المُخصصة للبشرة الجافة.

Bobbi Brown Intensive Skin Serum Foundation SPF 40

يحتوي كريم الأساس هذا من بوبي براون، على فاكهة الليتشي ونبات البامبو ومستخلصات فطر الكورديسيبس، التي توفر التغذية الضرورية والرطوبة اللازمة للبشرة الجافة، إضافة الى أنه يؤمن تغطية مثالية لهذا النوع من البشرة ويجعل مظهرها أكثر من رائع.

Charlotte Tilbury Light Wonder Youth-Boosting Perfect Skin Foundation

تعمل تركيبة كريم الأساس هذا من شارلوت تيلبوري على ترطيب البشرة الجافة ويقلل من المسامات الواسعة ويخفي التجاعيد والخطوط الدقيقة، كما أنه يدوم لمدة 18 ساعة ويحافظ على بشرة رطبة طوال اليوم، مما يحافظ على مظهر بشرتك أنيقً ومشرقً.

Clarins True Radiance Foundation

يؤمّن كريم الأساس Clarins True Radiance Foundation , لبشرتك التغطية المثالية والرطوبة اللازمة على مدار اليوم، ويمنحك بشرة متوهجة خالية من الشوائب. كما أنه ملائم جدًا للأجواء الباردة. لذلك، لا تتردي في استخدامه خلال هذا الشتاء.

MAC Studio Face and Body Foundation

ويمنع كريم الأساس هذا من ماك , تبخّر الماء من البشرة ويحافظ عليها رطبة وناعمة، بالإضافة إلى أنه يؤمن تغطية مثالية للبشرة، حيث يعمل على إخفاء الشوائب كافة التي تعاني منها، فيمنح البشرة توهجً طبيعيً ويعزز من جمال مكياجك وأناقته.

NARS Pure Radiant Tinted Moisturizer Broad Spectrum SPF 30

يتميز كريم الأساس هذا من نارس بتركيبته الخالية من الزيوت، والتي تحمي البشرة من الجفاف وتمنحها الإشراقة. إضافة الى ذلك، فإن يمنع البشرة من الإصابة بفرط التصبغات، ويؤمن لها تغطية رائعة لا تشوبها شائبة.