أقراط مناسبة للسهرات من النجمات العالميات لإطلالة جذّابة

أصبحت النجمات العالميات مرجعً في الموضة لكثير من الشابات والسيدات، سواء في إطلالاتهن اليومية الكاجوال أو في ظهورهن على السجادة الحمراء وفي أفخر المناسبات، وخلال جولتنا على أبرز إطلالات النجمات مؤخرًا، لفتتنا الأقراط التي اخترنها والتي تميّزت بفخامتها وفرادة تصاميمها.

و لفتتنا إطلالة المغنية الشابة فيكتوريا جاستيس Victoria Justice خلال حضورها الحفل الذي تلا مناسبة Amazon Golden Globes في يناير/ كانون الثاني الماضي, عندما تألقت بفستان من المخمل الأسود من كريستينا أوتافيانو Christina Ottaviano زيّنته بأقراط من حجر الجاد الأخضر من توقيع علامة نارسيسا فيريس Narcisa Pheres فمنحت بهذه الأقراط لمسة انتعاش إلى الإطلالة بأكملها.

و كانت إطلالة الممثلة جيسيكا تشاستاين Jessica Chastain في غاية الأناقة خلال حفلة توزيع جوائز Critics' Choice Awards هذا العام عندما اختارت فستانً باللون الأخضر من علامة فيوني Vionnet زيّنته بأقراط ماسية متدلية من بياجيه Piaget زادت من وهج الإطلالة وإشراقتها.

وتعتبر أيضًا من الإطلالات الساحرة التي لفتت نظرنا , إطلالة العارضة الشابة كيندل جينير Kendall Jenner التي اختارت فستانً أسود قصيرً في حفلة الأوسكار خلال هذا العام، أضفت عليه لمسة انتعاش ومرح من خلال أقراط متدلية ومرصّعة بالزمرد من توقيع لورين شوارتس Lorraine Schwartz.

و لا يمكن أن ننسى إطلالة بينيلوبي كروز Penelope Cruz في اليوم الأوّل من مهرجان كان السينمائي الـ71 عندما أطلّت بفستان أسود مزيّن بالريش من دار شانيل CHANEL واختارت له أقراطً متدلية ومرصعة بالياقوت الأحمر من أتيلييه سواروفسكي Atelier Swarovski فبدت إطلالتها في غاية الجرأة والأناقة.