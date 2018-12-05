إكسسوارات للشعر لإطلالة مُفعّمة بالأنوثة والأناقة

القاهرة - لايف ستايل
تعتقد بعض السيدات أن إكسسوارات الشعر هي حكر على الشابات اليانعات والفتيات الصغيرات, إلا أن تصاميم إكسسوارات الشعر التي قدّمتها العلامات التجارية لهذا العام، أثبتت أن هذه القطعة الصغيرة باتت أساسية لإطلالات مفعّمة بالأنوثة والأناقة.
يُمكنك أن تختاري من مجموعات الإكسسوارات الخاصة بالشعر والتي قدّمتها العلامات التجارية ضمن مجموعاتها الجديدة تصاميم بسيطة وعصرية لإطلالاتك الكاجوال، كربطة شعر من المخمل مثلً أو دبوس بتصميم شبابي أو حتى عصبة شعر مصنوعة من الصوف الملوّن.
اختاري التصاميم الفاخرة لإطلالات السهرات، كأن تختاري دبوسً مرصّعً بأحجار السواروفسكي والأحجار الكريمة، أو عصبة من المخمل اللماع مرصّعة باللؤلؤ مثلً.
يعتقد البعض أن هذه القطعة الصغيرة ليس لها ضرورة في إطلالات السيدة أو أن تأثيرها ليس بالكبير، لها قدرة على تحويل إطلالاتك وجعلها أكثر أناقة وترفً.
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