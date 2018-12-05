أفضل الإطلالات الجذّابة والُمميّزة لمدوّن الموضة إلياس العنداري   

يعتمد مدوّن الموضة إلياس العنداري , العديد من الإطلالات على أحدث صيحات الموضة، و تحقيق الكثير من النجاحات في عالم الموضة والأزياء، ويمتلك شعبية كبيرة عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام"، وشارك كعارض أزياء بعروض أزياء عالمية مثل عروض دولتشي آند غابانا العام الماضي.

ويمتلك إلياس أسلوبًا خاصًّا ومميزًا ويناسب جميع الرجال، لأنه يعتمد على ستايل متنوع ليرضي كل المتابعين، وقد جمعنا 10 إطلالات ملهمة لهذا الموسم، لتختار منها ما يناسبك.

إلياس العنداري بالجاكيت بالمقاس الكبير

ظهرت صيحة المقاس الكبير خلال أسابيع الموضة العالمية لشتاء وخريف 2019، وقد اختارها إلياس بطريقة كاجوال كـ الجاكيت بمقاس كبير، رفع أكمامه إلى الكوع، مع قميص أبيض وبنطلون جينز أسود، واختار السنيكر الأبيض ليكمل الإطلالة الشبابية

إلياس بالجاكيت الكلاسيكي

تعتبر إطلالة رجل الأعمال لا تحتاج منه سوى ضبط الألوان والتنسيقات، كـ الجاكيت الكلاسيكي الصوف مع بلوفر صوف خفيف برقبة عالية، وبنطلون قماشي، ليتناسب مع الحذاء الكلاسيكي الذي أضاف لمسة جادة للوك ككل

الألوان الشبابية

يُمكن أن نجده بألوان شبابية ومختلفة كإطلالته بالبلوفر الملون من بولو Polo، اختار معه بنطلونًا من اللون نفسه، وارتدى إكسسوارات عصرية من أساور اليد الرجالي

البلوفر الضيّق

يختار الرجال عادة ارتداء بعض الملابس الضيّقة من الأعلى، لكي يُبرزوا عضلاتهم المفتونة، وحتى لا تبدو مبالِغًا بهذا اللوك، يمكنك اختيار بلوفر بلون بسيط وباهت كالدرجة الزيتونية التي اختارها إلياس مع بنطلون أسود باهت، وسنيكر أبيض للوك يناسب كل أوقات النهار.