"التنانير الكلوش" لإطلالة مميزة تناسب فصل الخريف

أصبحت صيحة التنانير الكلوش أساسية في كل موسم، لا يمكن الاستغناء عنها على منصة عرض الأزياء، إلا أننا لاحظنا تواجدها بقوة بموسم خريف وشتاء 2018 لاسيما مع العودة لزمن التسعينات والثمانينات، الذي كان عنوان كثير من بيوت الأزياء العالمية هذا العام.



التنانير الكلوش بشكل أكثر كلاسيكية من إيلي صعب Elie Saab

كعادته، أبدع مصمم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب باختيار إطلالات راقية وفخمة هذا الشتاء، اعتمد في بعضها على التنانير الكلوش بقصات ضيقة من الخصر مع الكشاكش على جانبي التنورة مع الفتحة الصغيرة، تناسب الأوقات الكلاسيكية البسيطة للصبية.



التنانير الكلوش مع التايير من Chanel شانيل

اختارت دار أزياء شانيل اعتماد إطلالات أكثر احتشاما ودفئا، باختيار تنانير كلوش طويلة مع البوت عالي الرقبة، الذي يخفي منطقة الساقين، تناسب أكثر الفتيات طويلات القامة، وجاءت القصَة بشكل طبقي بسيط يعود لزمن الستينات.



التنانير القصيرة من Miu Miu ميو ميو

على العكس، اختارت دار أزياء ميو ميو Miu Miu ستايل التناير القصيرة جدا المستوحاة من زمن التسعينات وأجواء الصبايا المراهقات وفتيات الجامعة، بـ التنورة الكلوش مع الكشاكش القصيرة مع السويت شيرت بالسحاب المقفول، والجورب مع الكعب العالي.



التنورة الطويلة مع المعطف Calvin Klein كالفن كلاين

اختارت أن تنسق التنورة الكلوش بخامة خفيفة مع المعطف الطويل بتصميم Over Sized لإطلالة بوهيمية أكثر غير متناسقة الألوان.



التنانير المنفوشة مع الجاكيت القصيرة من Kenzo كنزو

اعتمدت دار أزياء Kenzo كنزو على الجاكيت الريش القصير مع الرسومات البارزة بالخيط، نسقت معها التنورة الكلوش مع تصميم الـ warp الذي يصيف لمسة أكثر نحافة للصبايا، والبوت الأسود الواسع.