في المطر.. انتبه لـ3 أمور أثناء القيادة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة خالد:

شهدت سماء القاهرة، صباح اليوم الأربعاء، سقوط أمطار في مدينة نصر، بينما شهدت سماء وسط القاهرة سحبًا كثيفة وسط رياح خفيفة.

بخلاف الروية الضبابية التي تصاحب الأمطار في معظم الأحيان، يجب أن يكون السائقين على الطرق السريعة أن يأخذون حذرهم، خاصة على الطرق السريعة، فتجمعات الماء التي تكونها الأمطار تجعل القيادة أمر صعب، فما الأمور التي يجب أن تأخذها في اعتبارك عند القيادة أثناء المطر؟

يستعرض لك "الخليج 365" 3 نصائح مهمة للقيادة تحت الأمطار، وفقًا لموقع "ترافيليرز":

1- لا تتعجل

خذ وقتك، ولا تسرع مهما حدث، فهي الطريقة الوحيدة للحفاظ على سلامتك، فإن أخطر أوقات القيادة هي بعد تساقط الأماكن بفترة قصيرة، إذ تصبح الأرض ملساء، فإذا لم تستطع الانتظار حتى تجف الأمطار من الطرقات فقط تمهّل عند القيادة.

2- أضئ المصابيح

قم بتشغيل المصابيح الأمامية لمساعدة السيارات الأخرى في رويتك، وتطبق بعض الدول إلزام بتشغيل المصابيح الأمامية أثناء هطول المطر، حتى في وضح النهار.

3- اترك مساحة

يجب أن تترك لنفسك وللمركبات مساحة إضافية، ففي حالة حدوث حادثة تصبح أكثر أمنًا من الانجراف مع السيارات المتصادمة.