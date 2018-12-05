فيفي عبده تعود لـ"الملاعب".. هذا ما افتقدته في الرقص الشرقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة نافع

كشفت الفنانة فيفي عبده عن عودتها للرقص الشرقي بعد غياب استمر سنوات، إذ ستحيي عددًا من الحفلات مع عدد من نجوم الغناء ليلة رأس السنة المقبلة.

وأكدت عبده، أثناء استضافتها بحلقة برنامج "هنا الكويت" الذي تقدمه الإعلامية فجر السعيد، أنها نادمة على تركها الرقص، مضيفةً أن هذا الابتعاد كان سببًا في زيادة وزنها مؤخرًا، فهل بالفعل يساعد الرقص الشرقي على خسارة الوزن؟

يعتبر الرقص الشرقي من الرياضات التي يمكنك ممارستها دون العناء أو الشعور بالتعب والمجهود، بل تقومين بالرقص لإسعاد قلبك وحالتك المزاجية، وفي نفس الوقت تخسرين الكثير من الوزن الزائد.

وفيما يلي، بعض الحقائق التي تتعلق بالرقص الشرقي وعلاقته بإنقاص الوزن، بحسب ما جاء في موقع everyday health الأمريكي.

الرقص الشرقي ليس سوى شكل من أشكال التمرين الرياضية إذ الاستمرار في الرقص لمدة نصف ساعة تقريبًا تساعدك في حرق ما يصل إلى 300 سعر حراري، ولذلك فإن من يمارسها بانتظام يمكنهم بسهولة فقدان دهون البطن، ولكن لا تظهر بشكل سريع تحتاجين إلى الصبر لعدة أشهر لتحصلي على بطن ممشوقة وجذابة.

ولكن عليكِ الانتباه جيدًا، إذا كنتي تحتاجين إلى إنقاص الوزن، عليكِ ممارسة رياضة أخرى مرة واحدة في الأسبوع بجانب الرقص الشرقي مع الحرص على عدم تناول الأطعمة المسببة لكي زيادة في الوزن، لتلاحظي الفرق.

يساعد الرقص على تحريك جميع العضلات في الجسم، إضافة إلى تنظيم عملية التنفس التي تساعد على تحسين معدل نبضات القلب، من الضروري تنظيم عملية التنفس وضربات القلب التي تساعدك على حرق الدهون الزائدة في الجسم.