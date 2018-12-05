كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 5 دجنبر 2018 03:34 مساءً - غادة والي تختتم أعمال مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب

غادة والي

كتب - محمود عبد العال

اختتمت بمدينة شرم الشيخ أعمال الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب والذي شهد تسلم مصر لرئاسة المجلس لتجمع مصر بذلك بين رئاسة المجلس ورئاسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.

وكانت أعمال المجلس قد بدأت منذعدة ايّام باجتماعات كبار المسؤلين الذين اعدوا مشاريع القرارات والتي تم مناقشاتها علي المستوى الوزاري وأنتهي المجلس الي إطلاق استيراتيجية الفقر متعدد الأبعاد ٢٠٣٠والتي تم اعدادها بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط تمهيدا لرفع الي القمة العربية التنموية ببيروت ٢٠١٩.

كما وافق أعضاء المجلس علي إقرار الاستيراتيجية المقدمة من دولة تونس حول كبار السن ورفعها للقمة التنموية.

وفِي إطار التحضير للدورة ٣٠ لمجلس جامعة الدول العربية المقرر عقدها في مارس ٢٠١٩.

كما استعرض المجلس الاعمال اللجنة المشكلة برئاسة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي حول تاثيرات مكافحة الإرهاب علي التنمية الاجتماعية.

ووافق المجلس علي تأكيد مشاركة المجلس في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الاعاقه بنيويورك يونيه ٢٠١٩ والتنسيق لإعداد لحدث جانبي علي هامش المؤتمر المشار اليه وإعداد أوراق فنية للموائمة بين اتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة واهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠.

كما وافق المجلس علي طلبات الدعم المقدمة دول اليمن والسودان وفلسطين ضمن أنشطة صندوق العمل للعمل الاجتماعيووافق المجلس علي المشروع المقدم من دولة الكويت بإطلاق مسابقة إلى أخي اليتيم.

وفِي نهاية الاجتماع تقدمت غادة والي رئيس مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالشكر والتقدير لأعضاء المجلس والأمانة الفنية للمجلس لما بذل من جهد مخلص في إعداد مشروعات القرارات وما تم من مناقشات مثمرة لصالح المواطن العربي.