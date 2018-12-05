كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 5 دجنبر 2018 03:34 مساءً - رسميا.. ميلان يعلن عن رئيسه التنفيذي الجديد

إيفان جازيديس

أعلن نادي ميلان الإيطالي في بيان رسمي،عن تعيين إيفان جازيديس، رئيساً تنفيذياً جديدأً.

ونشر الموقع الرسمي للميلان، اليوم الأربعاء، بياناً، يعلن من خلاله عن تعيين الإنجليزي، إيفان جازيديس رئيساً تنفيذياً، بعد أن رحل عن آرسنال في سبتمبر الماضي.

جازيديس كان رئيساً تنفيذياً لآرسنال لمدة 9 سنوات، من 2009 حتى 2018، ويأتي تعيينه في الروسونيري ضمن إطار سعي النادي الإيطالي لتطوير الجانب الإداري مؤخراً.

وجاء البيان "نحن سعداء بإخباركم انه قد تم تعيين إيفان جازيديس مديراً تنفيذياً للنادي، انها علامة واضحة بأن المُلاك الجدد لديهم أهداف كبيرة يرغبون في تحقيقها على المدى المتوسط إلى المدى الطويل".

ميلان يرغب في ميركاتو الشتاء المقبل، التعاقد مع السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لعودته من جديد إلى سان سيرو، والتقارير تشير بأن جازيديس سيكون وراء تلك الصفقة.