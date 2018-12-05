كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 5 دجنبر 2018 03:34 مساءً - هيئة سلامة الغذاء تحذر من عربات الأكل : رسالة لوزيرة الإستثمار

رصد برنامج "8 الصبح" المعروض على قناة dmc فى حلقة صباح اليوم فى تقرير خاص من الشارع على ما يدور فى عربات السجق والكبدة المنتظرة فى كثير من الشوارع والاحياء.

حيث اوضح التقرير خطورة مثل هذة الماكولات على صحة المواطنين نظرا لبعدها تمام عن ضوابط السلامة الغذائية.

ومن خلال مداخلة هاتفية مع البرنامج أوضح الدكتور حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء، انه يجب زيادة الرقابةعلى عربات الكبدة والسجق، خاصة ان معظم اللحوم المستخدمة فيها من مصانع غير مرخصة.

واضاف "حسن" أن الهيئة ليس لديها معلومات كافية عن الغذاء حتى قررت الدولة، في الأجزاء التي بها تضارب، لتكون ملخصة في جهة واحدة، وتكون هي المسؤولة عن الغذاء ما بعد الحصاد، موضحا أن الهيئة تطالب تلك الجهة بالقيام بدورها الرقابي على الأغذية التي يتناولها المواطنون بشكل كبير.

كما أكد أن الهيئة تعمل وفق القوانين القديمة والهيئة منوط بها ما بعد الحصاد كجهة منفردة ومن المفترض أن تعمل وفق القوانين الحالية لحين خروج قانون الغذاء الجديد.