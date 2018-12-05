كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 5 دجنبر 2018 03:34 مساءً - بعد 240 دقيقة تحقيق- إخلاء سبيل رانيا يوسف بقضية الفستان

قررت نيابة استئناف القاهرة، إخلاء سبيل الفنانة رانيا يوسف بعد سماع أقوالها في البلاغات المقدمة ضدها؛ بشأن ارتدائها فستانًا مثيرًا في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي.

واستمر التحقيق مع "رانيا" نحو 4 ساعات، وذلك في حضور شعبان سعيد المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية ومحاميها الشخصي، وأيمن عزب عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية.

وأثارت الفنانة رانيا يوسف عاصفة من الجدل الشديد بسبب صورها في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الخميس الماضي، حيث أظهرتها مرتدية فستانا أشبه بـ"المايوه".

ومع تزايد حالات الغضب والانتقاد، أصدرت رانيا يوسف بيانا تعتذر فيه عن الفستان المثير وقالت فيه: "احتراماً لمشاعر كل أسرة مصرية أغضبها الفستان الذي ارتديته في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أود أن أؤكد أنني لم أكن أقصد الظهور بشكل يثير حفيظة وغضب الكثيرين ممن اعتبروا الفستان غير لائق...".