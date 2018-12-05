كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 5 دجنبر 2018 03:34 مساءً - إصابة 3 أشخاص في انقلاب ميكروباص على الطريق الزراعي بطوخ







أصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي عند مدخل طوخ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعي. وكان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا بانقلاب سيارة على طريق " القاهرة- الإسكندرية" الزراعي عند مدخل طوخ، وانتقل اللواء نبيل على مدير إدارة المرور، وأسفر عن إصابة ٣ أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعي، وتم رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.

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