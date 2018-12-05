كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 5 دجنبر 2018 03:34 مساءً - الفريق محمد فريد يلتقي عددا من رؤساء أركان بعض الدول في إيدكس 2018

ألتقى الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، جوزيف بيتى عصوم وزير الدفاع الكاميرونى، والفريق بمبا موسى رئيس الأركان المالى والفريق باتريك نيامفومبا رئيس الأركان الرواندى، والوفود المرافقة لهم الذين يزورون مصر حاليًا، للمشاركة في فعاليات المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية إيدكس 2018، على هامش فعاليات اليوم الثالث لمعرض إيدكس 2018 للصناعات الدفاعية والعسكرية.

وناقش الجانبان العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، في ضوء علاقات الشراكة والتعاون بين القوات المسلحة، وبحث تطورات الأوضاع الراهنة وانعكاساتها على القارة الأفريقية.

وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة اعتزاز مصر بعلاقاتها التاريخية مع دول القارة الأفريقية، معربًا عن تطلعه أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من التعاون المشترك بينهم.

من جانبهم هنأ وزير الدفاع الكاميرونى ورئيس الأركان المالى ورئيس الأركان الرواندى مصر على النجاح في تنظيم أكبر معارض الصناعات الدفاعية والعسكرية في الشرق الأوسط وأفريقيا، معربين عن سعادتهم بالمشاركة في فعاليات المعرض، كما تم بحث سبل دعم التعاون العسكري والتدريبات المشتركة، مشيدين بدور مصر الهام والرامى نحو مواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة وعلى رأسها مكافحة الإرهاب.

كما التقى الفريق محمد فريد اللواء ركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون أل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية الإماراتى، لبحث سبل التعاون المشترك والتنسيق على حضور وتنظيم المعارض الدولية القادمة سواء بمصر أو الإمارات.

وقام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بجولة تفقدية، شملت مختلف أجنحة وصالات المعرض.

حضر اللقاءات عدد من قادة القوات المسلحة والوفود الرسمية المرافقة لوزير الدفاع الكاميرونى ورئيس الأركان الرواندى ورئيس الأركان المالى ورئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية الإماراتى.