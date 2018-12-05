كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 5 دجنبر 2018 03:34 مساءً - السجن 7 سنوات لعم "طفلة البامبرز" وبراءة جدها في قتل والد المغتصب

قررت الدائرة 11 جنايات المنصورة، الحكم على عم الطفلة "جنا" الشهيرة بـ"طفلة البامبرز"، إبراهيم السيد، في قضية قتل والد مغتصب الطفلة بـ 7 سنوات سجن غيابيا، كما حكمت على جد الطفلة صلاح سالم، بالبراءة في التهمة المنسوبة إليه بالتحريض على قتل والد مغتصب الطفلة.

وكان بلاغ ورد لقسم شرطة بلقاس، في شهر يونيو الماضى يفيد بعثور الأهالي على جثة "محمود.إ. إ" (65 سنة-فلاح) مقيم قرية ميت زنقر دائرة مركز طلخا بالدقهلية.

وبالفحص تبين العثور على الجثة بملابس كاملة، وبها إصابة عبارة عن جرح سطحي بفروة الرأس، مُلقاة أمام منزله القديم بقرية دملاش دائرة المركز.

وبسؤال ابن المتوفى (37 سنة-عامل)، اتهم "صلاح.س" (60 سنة-موظف بالأوقاف بالمعاش)، ومقيم بقرية دملاش بإحداث إصابة والده التي أودت بحياته.