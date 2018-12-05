كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 5 دجنبر 2018 03:34 مساءً - إصابة أستاذ جامعي على يد طالب أثناء المحاضرة بأسيوط

وقعت مشاجرة اليوم الأربعاء، بين طالب وأستاذه بكلية العلوم جامعة أسيوط أثناء محاضرة، أسفرت عن إصابة الأستاذ الجامعي بجرح في الوجه بسلاح أبيض «كتر» على يد الطالب.

تلقى الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، إخطارًا من أفراد الأمن، يفيد بورد بلاغ من طلاب كلية العلوم، بوقوع مشاجرة بأحد المدرجات بين طالب وأستاذه الجامعي، أسفرت عن إصابة الدكتور «م» أستاذ علم الحيوان، بجرح في الوجه من سلاح أبيض "كتر" كان بحوزة الطالب، لخلاف بسبب سوء تقدير الدرجات الخاصة به، و تم نقل الأستاذ إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج، والتحفظ على الطالب، وإحالة الواقعة للتحقيق تحت إشراف رئيس الجامعة.