بالفيديو| ماسك البرتقال يخلصك من مشكلات البشرة في الشتاء

مشكلات البشرة كثيرة، وخاصة في فصل الشتاء، حيث تزداد نسبة جفاف البشرة، وأحيانا تنتج التشققات في المنطقه حول الفم، وتقد خبيرة التجميل هنادي أبوزيد، ماسك البرتقال بجوز الهند، وذلك لحل مشكلات جميع أنواع البشرة في الشتاء، وذلك خلال استضافتها في برنامج السفيرة عزيزة على قناة DMC. المكونات: 3 ملعقة كبيرة عصير برتقال. 3 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند. الطريقة: تمزج المكونات جيدا ويدهن بها الوجه ويترك لمدة 10 دقائق. وأكدت هنادي أن هذا الماسك يعمل على ترطيب البشرة وشده ومنع الترهلات بها. وأكدت خبيرة التجميل أنه من الممكن أستخدام عصير البرتقال بمفرده في قوالب الثلج ومسح الوجه بها، فهو يستخدم بديلا لماء الورد وخاصا للشخاص التي تعاني بشرتهم من الحساسية. ​

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