"الديفا" شباب من جديد.. سميرة سعيد بـ"الكاجوال" في أحدث جلسة تصوير

حرصت الفنانة سميرة سعيد، على مشاركة جمهورها بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها ونشرت عددا منها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت في الصور بإطلالة كاجوال، وارتدت "بنطلون وتوب أسود وزينتها بإكسسوارات ضخمة"، مرتدية نظارة شمس.

وانهالت التعليقات على الصور، وعلق أحد متابعيها: "الديفا الأسطورة التي لا تتكرر"، وقال آخر: "قمة التألق والشباب"، وعلقت أخرى: "الله عليكي يا سمورة يا قمر".

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