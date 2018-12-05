- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
حرصت الفنانة سميرة سعيد، على مشاركة جمهورها بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها ونشرت عددا منها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت في الصور بإطلالة كاجوال، وارتدت "بنطلون وتوب أسود وزينتها بإكسسوارات ضخمة"، مرتدية نظارة شمس.
وانهالت التعليقات على الصور، وعلق أحد متابعيها: "الديفا الأسطورة التي لا تتكرر"، وقال آخر: "قمة التألق والشباب"، وعلقت أخرى: "الله عليكي يا سمورة يا قمر".
شكرا لقرائتكم خبر عن "الديفا" شباب من جديد.. سميرة سعيد بـ"الكاجوال" في أحدث جلسة تصوير على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة هن وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي هن ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .