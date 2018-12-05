للحوامل.. شرب الماء يقضي على شعورك بالغثيان ويجنبك الولادة المبكرة

"وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون"، المرأة عندما تلقح بداخلها البويضة تبدأ في خلق روح بداخلها وأهم ما تحتاجه هو الماء، حيث تأتي أول علامة لاحتياج الجسم للماء هو الغثيان، وقدمت الدكتورة شيرين شاكر استشاري طب النساء والتوليد والعقم، لـ"هن" أهمية وفوائد وأسباب احتياج المرأة الحامل للماء.
- شرب الماء يساعد في تخفيف تعب الأشهر الأولى للحمل.
- تساعد الماء في التخفيف من الدوران، وذلك لأن المرأة خلال فترة الحمل يمتص جسدها ويحتاج إلى كمية كبيرة من الماء ما يتسبب في الجفاف الذي يؤدي للدوران.
- تساعد في التخلص من الشعور بالغثيان، لأنها تعمل على رطوبة الفم والمعدة بشكل مستمر ما يؤدي إلى التخلص من هذا الشعور.
- يساعد على تجنب الولادة المبكرة والإجهاض.
- يساعد في نضارة الجلد ورطوبة البشرة.
- يساعد على التخلص من الإمساك.
- التخلص من الصوديوم الزائد في الجسم.
- يقي من التهابات المثانة والالتهابات البولية بشكل عام.
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