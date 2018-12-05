اكتشفي فوائد ثمرة القشطة مع اختصاصية التغذية ماري بيل حرب

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أشارت العديد من الدراسات إلى أنّ فاكهة القشطة، تحتوي على مركبات نباتيةٍ عديدة مثل اللوتيولين والكيرسيتين، وتمتلك خصائص مضادة للأكسدة؛ ما يقلل من أضرار الخلايا الناتجة عن الجذور الحرة.

من جهة ثانية، تحتوي فاكهة القشطة المتوسطة الحجم على 30 ملغ من فيتامين "ج"؛ ما يجعلها تلعب دورا مهما في الشفاء من الجروح وحماية الغضاريف والأوتار، فضلا عن أن استهلاك كوب واحد من القشطة يساعدك في حماية الجسم من الأمراض المعدية ومقاومة الأمراض السرطانية.

الفيديو المرفق، تعرض خلاله اختصاصية التغذية في مركز بي بيوتي التجميلي ماري بيل حرب أهم المميزات الغذائية لهذه الثمرة الغنية، التي تحمل داخلها الكثير من الفوائد الغذائية.